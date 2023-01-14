В Монголии заявили о желании провести конституционную реформу

«Президент Монголии избирается народом, который возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, у него нет ни бюджета, ни кабинета. Порой у него нет другого выбора, кроме как действовать через Совет национальной безопасности», — пояснил Эрдэнэ и отметил, что необходимо обсудит вопрос о переходе к классической парламентской республике.