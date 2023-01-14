В Мехико феминистки устроили беспорядки в метро

Феминистки в пятницу вечером устроили беспорядки на станции метрополитена в центре Мехико, требуя от властей не привлекать Нацгвардию к его охране. Об этом сообщила газета El Universal.

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На станции "Бельяс артес" окруженные фотографами агрессивно настроенные девушки в темной одежде и скрывающих лица масках разбили молотками стекла в кассах, а также причинили повреждения турникетам и считывающим устройствам, не встретив противодействия со стороны полиции. У женщин, находившихся на рабочих местах в кассах, случился нервный срыв. Официальных данных о пострадавших обнародовано не было.

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум 12 января объявила о привлечении порядка 6 тыс. бойцов Нацгвардии к охране метрополитена. По ее словам, такое решение связано с тем, что в системе общественного транспорта фиксируются происшествия, которые власти не считают нормальными. Последним из них к настоящему времени стало столкновение двух составов на третьей линии 7 января. Жертвой аварии стал один человек, еще 106 пострадали.

В марте 2020 года два поезда столкнулись на станции "Такубайя", погиб один человек, более 40 получили травмы. В мае 2021 года в районе станции "Оливос" обрушился фрагмент эстакады вместе со следовавшим по нему составом, два вагона упали с высоты около 10 м. Катастрофа унесла жизни 26 человек, десятки получили травмы.