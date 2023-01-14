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59 минут назад

Украинские беженцы пожаловались на требование Польши вернуть социальные выплаты

Lenta.ru

Украинские беженцы начала жаловаться на приходящие им сообщения от польской службы соцстрахования с требованием вернуть начисленные деньги. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Украинские беженцы пожаловались на требование Польши вернуть социальные выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что подобные требования рассылает польский орган соцстрахования ZUS. Согласно правилам, украинцы обязаны уведомлять службу, когда они выезжают из страны, чтобы им перестали начисляться выплаты. Тем не менее, пишет газета, даже при соблюдении всех правил деньги продолжали поступать, а сейчас их требуют вернуть.

«Выехали из Польши летом. Был предупрежден ZUS и закрыт банковский счет... В январе пришло письмо с требованием вернуть средства, к которым я не имею доступа, и о наличии которых не знала», — передает издание обращение беженки. Отмечается, что речь идет о ежемесячных выплатах, которые положены семьям с несовершеннолетними детьми.

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что большинство украинских беженцев, временно проживающих в стране, хотят вернуться на родину. Он добавил, что возможность пожить в Польше стала для украинцев опытом, который они используют для собственного развития.

В мире,Василий Зварыч,
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