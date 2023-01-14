Украинские беженцы пожаловались на требование Польши вернуть социальные выплаты

Украинские беженцы начала жаловаться на приходящие им сообщения от польской службы соцстрахования с требованием вернуть начисленные деньги. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

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Уточняется, что подобные требования рассылает польский орган соцстрахования ZUS. Согласно правилам, украинцы обязаны уведомлять службу, когда они выезжают из страны, чтобы им перестали начисляться выплаты. Тем не менее, пишет газета, даже при соблюдении всех правил деньги продолжали поступать, а сейчас их требуют вернуть.

«Выехали из Польши летом. Был предупрежден ZUS и закрыт банковский счет... В январе пришло письмо с требованием вернуть средства, к которым я не имею доступа, и о наличии которых не знала», — передает издание обращение беженки. Отмечается, что речь идет о ежемесячных выплатах, которые положены семьям с несовершеннолетними детьми.