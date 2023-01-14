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35 минут назад

The Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления

Газета.Ruиещё 3

Автор издания The Nation Ребекка Гордон заявила в своей статье, что власти США считают возможным безнаказанно совершать военные преступления, тратя большие объемы средств на оборонный комплекс и развязывая войны, вместо поддержки своих граждан.

The Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления
Фото: PexelsPexels

Она отметила, что американская позиция безнаказанности началась после отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут, из-за чего теперь граждан США нельзя судить по законам международного уголовного права. Гордон отметила, что большие затраты на оборону, наличие 750 военных баз в 80 государствах и развязывание войн, в том числе введение войск в Ирак в 2003 году, подтверждают безнаказанность Соединенных Штатов.

Автор также задается вопросом, не было бы лучше направить как минимум часть средств, затрачиваемых на вооружение и оборону, на нужды американских граждан. Ранее обозреватель Newsweek Джейсон Филдс заявил в своей статье, что США и западные страны нарушают обещания касательно поддержки Украины и позволяют себе все более усиливать присутствие в зоне конфликта.

В мире,Ребекка Гордон,
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