Автор издания The Nation Ребекка Гордон заявила в своей статье, что власти США считают возможным безнаказанно совершать военные преступления, тратя большие объемы средств на оборонный комплекс и развязывая войны, вместо поддержки своих граждан.

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Она отметила, что американская позиция безнаказанности началась после отказа подписать договор Международного уголовного суда — Римский статут, из-за чего теперь граждан США нельзя судить по законам международного уголовного права. Гордон отметила, что большие затраты на оборону, наличие 750 военных баз в 80 государствах и развязывание войн, в том числе введение войск в Ирак в 2003 году, подтверждают безнаказанность Соединенных Штатов.