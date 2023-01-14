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14 минут назад

США и Япония призвали КНР предоставлять прозрачные данные о распространении COVID-19

Елена Прошина

Власти Японии и Соединенных Штатов призывают Китай предоставлять мировой системе здравоохранения полные и прозрачные данные о распространении коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи в Вашингтоне американского лидера Джо Байдена и главы японского правительства Фумио Кисиды.

США и Япония обратились с призывом к КНР по поводу COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Мы также призываем Китай предоставить достаточные и прозрачные эпидемиологические данные и данные о геномной последовательности вируса, чтобы содействовать обеспечению готовности должностных лиц системы здравоохранения во всем мире к сокращению распространения любых потенциальных новых вариантов [ковида] и их выявлению», — следует из документа Белого дома.

В настоящее время в КНР зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19. Он случился сразу после того, как власти впервые за почти три года отказались от большинства строгих мер по сдерживанию эпидемии. Как считают китайские и западные эксперты, к весне КНР ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от коронавируса. При этом возврат Пекина к политике «нулевой терпимости» к COVID-19 не ожидается.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление нового варианта коронавирусной инфекции «Кракен» говорит о том, что COVID-19 начнет меняться гораздо быстрее, и впоследствии появится еще больше новых штаммов.

В мире,Фумио Кисида,Александр Гинцбург,Джозеф Байден,
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