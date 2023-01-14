США и Япония обратились с призывом к КНР по поводу COVID-19

Власти Японии и Соединенных Штатов призывают Китай предоставлять мировой системе здравоохранения полные и прозрачные данные о распространении коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи в Вашингтоне американского лидера Джо Байдена и главы японского правительства Фумио Кисиды .

«Мы также призываем Китай предоставить достаточные и прозрачные эпидемиологические данные и данные о геномной последовательности вируса, чтобы содействовать обеспечению готовности должностных лиц системы здравоохранения во всем мире к сокращению распространения любых потенциальных новых вариантов [ковида] и их выявлению», — следует из документа Белого дома.

В настоящее время в КНР зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19. Он случился сразу после того, как власти впервые за почти три года отказались от большинства строгих мер по сдерживанию эпидемии. Как считают китайские и западные эксперты, к весне КНР ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от коронавируса. При этом возврат Пекина к политике «нулевой терпимости» к COVID-19 не ожидается.