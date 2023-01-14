Президент Перу извинилась перед нацией

Президент Перу Дина Болуарте выступила с обращением к нации о ситуации в стране и извинилась за гибель протестующих.

Обращение транслировалось на телеканале TV Perú, сообщает РИА Новости.

«Как президент, как мать, как женщина из Апуримака, я понимаю и разделяю ваше возмущение — государство в глубоком долгу перед народом», — сказала Болуарте.

Президент также выразила соболезнования в связи с гибелью соотечественников в ходе протестов и заявила, что нападения и вандализм недопустимы, тем более «под предлогом социального недовольства».

«Прошу прощения за эту ситуацию, за то, что допустили эти трагические события», — сказала Болуарте.

Ранее генпрокуратура Перу возбудила дело о геноциде против президента страны.