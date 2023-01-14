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48 минут назад

Грета Тунберг поддержала протестующих немецких экоактивистов

Газета.Ru

Экоактивистка Грета Тунберг выразила поддержку экологическим активистам, расположившимся в лагере на месте заброшенного населенного пункта Лютцерат, где планируется разрабатывать новую угольную шахту. Об этом пишет Tagesspigel.

Грета Тунберг поддержала протестующих немецких экоактивистов
Фото: ZUMA Press/Global Look PressZUMA Press/Global Look Press

"Когда правительства и корпорации разрушают окружающую среду , люди сопротивляются. Возмутительно то, насколько жестока полиция", - сказала она.

По данным издания, Тунберг давно следит за ситуацией и собирается принять участие в демонстрации 14 января. Ранее сообщалось, что Грета Тунберг и 600 других экоактивистов подали иск в суд против Швеции в связи с тем, что они считают недостаточными действия страны в противодействии изменению климата.

Она заявила, что вместе с движением "Аврора", которое объединяет более шести сотен детей и подростков, они планируют в судебном порядке признать действия Швеции в противодействии изменению климата недостаточными.

В мире,Грета Тунберг,
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