Грета Тунберг поддержала протестующих немецких экоактивистов

Экоактивистка Грета Тунберг выразила поддержку экологическим активистам, расположившимся в лагере на месте заброшенного населенного пункта Лютцерат, где планируется разрабатывать новую угольную шахту. Об этом пишет Tagesspigel.

"Когда правительства и корпорации разрушают окружающую среду , люди сопротивляются. Возмутительно то, насколько жестока полиция", - сказала она.

По данным издания, Тунберг давно следит за ситуацией и собирается принять участие в демонстрации 14 января. Ранее сообщалось, что Грета Тунберг и 600 других экоактивистов подали иск в суд против Швеции в связи с тем, что они считают недостаточными действия страны в противодействии изменению климата.