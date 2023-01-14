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17 минут назад

Израиль решил прекратить выплаты пособий украинским беженцам

Елена Прошина

Израиль перестанет выплачивать специальные ежемесячные пособия вынужденным переселенцам из Украины, приехавшим в страну после начала специальной военной операции, сообщает Haaretz.

Израиль решил прекратить выплаты пособий украинским беженцам
Фото: ТАССТАСС

Срок действия временного постановления, на основании которого беженцам можно было рассчитывать на финансовую поддержку, истекает в феврале текущего года. Министерство репатриации и интеграции пока не планирует возобновления выплат. Они также будут постепенно прекращены для десятков тысяч других иммигрантов в ближайшие месяцы.

Пособие в размере около тысячи шекелей в месяц варьировалось в зависимости от размера семьи. Оно также выплачивалось для того, чтобы побудить иммигрантов покидать гостиницы, где они были размещены по прибытии, в поисках более постоянного жилья.

Израильские власти начали выплачивать беженцам из Украины ежемесячные пособия в апреле 2022 года. Выплаты предназначались тем, кто уехал из Украины, России и Белоруссии «в срочном порядке без личных вещей». По данным издания, в общей сложности 23 940 вынужденных переселенцев получили минимум по одной выплате.

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