Израиль решил прекратить выплаты пособий украинским беженцам

Израиль перестанет выплачивать специальные ежемесячные пособия вынужденным переселенцам из Украины, приехавшим в страну после начала специальной военной операции, сообщает Haaretz.

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Срок действия временного постановления, на основании которого беженцам можно было рассчитывать на финансовую поддержку, истекает в феврале текущего года. Министерство репатриации и интеграции пока не планирует возобновления выплат. Они также будут постепенно прекращены для десятков тысяч других иммигрантов в ближайшие месяцы.

Пособие в размере около тысячи шекелей в месяц варьировалось в зависимости от размера семьи. Оно также выплачивалось для того, чтобы побудить иммигрантов покидать гостиницы, где они были размещены по прибытии, в поисках более постоянного жилья.