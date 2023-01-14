Премьер Японии охарактеризовал решение по России

Решение Токио изменить политику в отношении Москвы на фоне ситуации вокруг Украины очень сложное, но правильное как для самой Японии, так и для всего мира, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского премьера Фумио Кисиды, который выступил в Школе международных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

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Он напомнил, что в 2022 году принял два важных решения, одно из которых — изменение политики «в отношении России в качестве ответа на агрессию против Украины». Второе решение касается «изменения политики национальной безопасности Японии путем пересмотра трех основополагающих документов — стратегии национальной безопасности, стратегии национальной обороны и плана развития оборонного потенциала».

Кисид признал эти решения сложными, влекущими за собой последствия для будущего Японии и мира.

«В то же время я верю, что эти решения были правильными для нашей страны и всего мира», — отметил премьер-министр Японии.