Постпред Китая назвал причину кризиса на Украине

Текущий кризис вокруг Украины является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совбеза ООН постоянного представителя Китая при организации Чжана Цзюня.
«Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе», — сказал он.
Как считает дипломат, дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных антироссийских ограничений могут вызвать конфронтацию большего масштаба.
«Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию», — заявил Цзюнь.
Ранее постпред заявил, что последствия принятия новой стратегической концепции Североатлантического альянса обеспокоили власти Китая. По словам дипломата, в последнее время действия НАТО приводят к проблемам в разных странах. Пекин призвал не использовать конфликт вокруг Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации.