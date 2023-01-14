Постпред Китая назвал причину кризиса на Украине

Текущий кризис вокруг Украины является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совбеза ООН постоянного представителя Китая при организации Чжана Цзюня.

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«Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе», — сказал он.

Как считает дипломат, дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных антироссийских ограничений могут вызвать конфронтацию большего масштаба.

«Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию», — заявил Цзюнь.