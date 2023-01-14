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10 минут назад

Постпред Китая назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе

Елена Прошина

Текущий кризис вокруг Украины является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совбеза ООН постоянного представителя Китая при организации Чжана Цзюня.

Постпред Китая назвал причину кризиса на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе», — сказал он.

Как считает дипломат, дальнейшие поставки оружия Киеву и введение дополнительных антироссийских ограничений могут вызвать конфронтацию большего масштаба.

«Эскалация санкций или предоставление оружия только затруднит перелом ситуации и может даже спровоцировать более масштабную конфронтацию», — заявил Цзюнь.

Ранее постпред заявил, что последствия принятия новой стратегической концепции Североатлантического альянса обеспокоили власти Китая. По словам дипломата, в последнее время действия НАТО приводят к проблемам в разных странах. Пекин призвал не использовать конфликт вокруг Украины как предлог для усугубления мировой конфронтации.

В мире,НАТО,Совбез ООН,
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