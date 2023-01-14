Небензя: Украина не скрывает, что "мир по-украински" означает капитуляцию России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что украинские власти не скрывают, что мирное урегулирование конфликта для них означает капитуляцию России. Об этом сообщает ТАСС.

"В Киеве не скрывают, что "мир по-украински" — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество", — сказал он.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что условия для переговоров с Россией, которые назвал президент Украины Владимир Зеленский — это "ультиматум о капитуляции". Согласно объявлению украинского лидера Москва должна вернуть Киеву все присоединенные территории, включая Крым и Севастополь. По словам эксперта такие требования — не более чем "показуха" для Запада, поскольку Зеленский находится не в том положении, чтобы выступать с позиции силы.