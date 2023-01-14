США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке

14 января посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. По его словам, российские производители и поставщики зерна до сих пор сталкиваются с блокировкой банковских платежей, чрезмерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам.