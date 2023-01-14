США призывают Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила российские власти в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает РИА Новости.
Она призвала РФ активизировать сотрудничество, отметив, что операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно.
«Из-за целенаправленного замедления Россией инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, прежде чем они смогут доставить зерно», — сказала Томас-Гринфилд.
«Сегодня прошу членов совета присоединиться к нам и призвать Россию немедленно усилить сотрудничество», — добавила постпред.
По ее словам, задержка составляет 2,5 миллиона тонн зерна, которые в настоящее время простаивают.
14 января посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. По его словам, российские производители и поставщики зерна до сих пор сталкиваются с блокировкой банковских платежей, чрезмерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам.