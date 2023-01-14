Гутерреш выразил желание помочь России и Украине завершить конфликт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил готовность помочь Москве и Киеву положить конец конфликту, поскольку мир не может допустить его продолжения, заявила в пятницу, 13 января, на заседании Совбеза Всемирной организации замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

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По ее словам, сейчас не замечено никаких признаков прекращения боевых действий на востоке Украины, а наоборот преобладает военная логика, в которой очень мало места для диалога между сторонами, заметила ДиКарло.

— Но все войны заканчиваются, и эта тоже закончится, — уверена замгенсека ООН.

Она считает, что стороны конфликта, как и весь остальной мир, не могут позволить продолжаться боевым действиям. ДиКарло подчеркнула, что генеральный секретарь ООН готов помочь Киеву и Москве положить конец конфликту на основе Устава Всемирной организации и международного права, пишет РИА Новости.