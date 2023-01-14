В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
38 минут назад

Постпред КНР: Китай призывает ООН к усилиям по снятию препятствий экспорту удобрений из РФ

Газета.Ruиещё 3

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, что КНР призывает Секретариат ООН предпринять практические усилия для снятия препятствий экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай обратился к ООН по поводу продукции из РФ
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Китай приветствует продолжение имплементации (черноморской зерновой - ред.) инициативы и призывает Секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал дипломат.

Ранее постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей об экспорте украинского продовольствия. Она утверждает, что усилий, предпринимаемых в рамках зерновой сделки, "не хватает для того, чтобы покрыть мировые потребности в зерне, поставляемом по Черному морю".

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители