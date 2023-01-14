Китай обратился к ООН по поводу продукции из РФ

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, что КНР призывает Секретариат ООН предпринять практические усилия для снятия препятствий экспорта продовольствия и удобрений из России . Об этом сообщает РИА Новости.

"Китай приветствует продолжение имплементации (черноморской зерновой - ред.) инициативы и призывает Секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказал дипломат.

Ранее постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию активизировать взаимодействие в рамках договоренностей об экспорте украинского продовольствия. Она утверждает, что усилий, предпринимаемых в рамках зерновой сделки, "не хватает для того, чтобы покрыть мировые потребности в зерне, поставляемом по Черному морю".