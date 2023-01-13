В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
44 минуты назад

Ермак: Украина начала получать тяжелое вооружение

Елена Прошина

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина начала получать тяжёлое вооружение от стран Запада. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на французский телеканал BFM.

Ермак: Украина начала получать тяжелое вооружение
Фото: ТАССТАСС

«Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнёров. Я убеждён, что эти поставки продолжатся», – заявил ок.

Кроме того, во время своей речи Ермак ещё раз подчеркнул, что Украина нуждается в тяжёлом вооружении и танках.

Пентагон выступил против поставок Украине дальнобойных бомб

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых обсуждались вопросы военной помощи Киеву, а также поставки танков западного образца.

В мире,Политика,Дмитрий Кулеба,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Пентагон,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители