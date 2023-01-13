Ермак: Украина начала получать тяжелое вооружение

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина начала получать тяжёлое вооружение от стран Запада. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на французский телеканал BFM.
«Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнёров. Я убеждён, что эти поставки продолжатся», – заявил ок.
Кроме того, во время своей речи Ермак ещё раз подчеркнул, что Украина нуждается в тяжёлом вооружении и танках.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых обсуждались вопросы военной помощи Киеву, а также поставки танков западного образца.