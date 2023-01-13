Париж обеспокоен возможным шпионажем США

Руководство Франции обеспокоено усилением американского присутствия в европейском киберпространстве, поскольку оно открывает возможности для шпионажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Monde.

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Глава командования сил киберобороны ВС Франции Эмерик де Бонмезон уточнил, что беспокойство вызывает работа по техподдержке командами американских кибервоенных, что «все чаще проводится в странах Евросоюза с целью отслеживания возможного российского вмешательства». По его мнению, это создает риск того, что политика государств ЕС «подвергнется влиянию» США.

«С точки зрения кибербезопасности, сам факт того, что государство предоставляет доступ другому государству, пусть и дружескому, к своим конфиденциальным данным, открывает возможность для сбора разведывательных данных, а значит и для шпионажа», — считают в Le Monde.