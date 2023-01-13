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23 минуты назад

Париж обеспокоен возможным шпионажем США

Елена Прошина

Руководство Франции обеспокоено усилением американского присутствия в европейском киберпространстве, поскольку оно открывает возможности для шпионажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Monde.

Париж обеспокоен возможным шпионажем США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава командования сил киберобороны ВС Франции Эмерик де Бонмезон уточнил, что беспокойство вызывает работа по техподдержке командами американских кибервоенных, что «все чаще проводится в странах Евросоюза с целью отслеживания возможного российского вмешательства». По его мнению, это создает риск того, что политика государств ЕС «подвергнется влиянию» США.

«С точки зрения кибербезопасности, сам факт того, что государство предоставляет доступ другому государству, пусть и дружескому, к своим конфиденциальным данным, открывает возможность для сбора разведывательных данных, а значит и для шпионажа», — считают в Le Monde.

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Также в издании напомнили, что Бонмезон ранее уже предупреждал о подобной опасности власти Франции. Тогда он называл их «достаточно агрессивными».

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