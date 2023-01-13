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18 минут назад

Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине западных танков

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном военную помощь Киеву, в том числе предоставление танков западного образца. Об этом киевский чиновник сообщил у себя в Twitter-аккаунте.

Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине западных танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разговор главы МИД и госсекретаря состоялся по телефону.

«Я разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Киевом танков западного образца», — написал Кулеба.

Шольц высказался о поставке танков Киеву

Также, по его словам, он обсудил с Блинкеном «дальнейшие санкции против России». Кулеба отметил, что «благодарен США за поддержку Украины».

В мире,Дмитрий Кулеба,
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