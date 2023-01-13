Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине западных танков

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном военную помощь Киеву, в том числе предоставление танков западного образца. Об этом киевский чиновник сообщил у себя в Twitter-аккаунте.
Разговор главы МИД и госсекретаря состоялся по телефону.
«Я разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Киевом танков западного образца», — написал Кулеба.
Также, по его словам, он обсудил с Блинкеном «дальнейшие санкции против России». Кулеба отметил, что «благодарен США за поддержку Украины».