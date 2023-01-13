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8 минут назад

Брюссель дал рекомендации Украине для вступления в ЕС

Lenta.ru

Брюссель приветствовал усилия Киева по укреплению верховенства закона и порекомендовал Украине скорректировать законодательство для вступления в ЕС. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте блока.

Брюссель дал рекомендации Украине для вступления в ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Недавнее назначение восьми новых членов Высшего совета юстиции Конгрессом судей позволяет этому ключевому органу судебного управления возобновить свою работу. ЕС решительно поддержал реформу Высшего совета юстиции Украины и надеется на продолжение этой позитивной тенденции», — сказано в публикации.

Отмечается, что Брюссель продолжит следить за согласованием реформы Конституционного суда Украины, чтобы гарантировать, что этот процесс осуществляется в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Ранее Politico назвало ошибку президента Украины Владимира Зеленского в области проведения судебной реформы. В декабре Верховная Рада приняла закон о реформе Конституционного суда, согласно которой предусмотрено создание консультативной группы из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов с одинаковым количеством голосов при отборе судей. В статье указали, что такая инициатива стала большим шагом назад в области реформ.

В материале говорится, что при введении этого закона станет возможным политическое вмешательство при назначении судей.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ЕС,
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