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9 минут назад

Во Фрайбурге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

ТАССиещё 2

Авиабомба времен Второй мировой войны, после обнаружения которой были эвакуированы 4 тыс. жителей германского Фрайбурга (земля Баден-Вюртемберг), обезврежена. Об этом сообщила в субботу полиция города.

Во Фрайбурге обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эвакуированные граждане могут вернуться в свои дома", - говорится в пресс-релизе.

Во второй половине Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. По приблизительным данным, 20% из них не разорвались. Регулярно снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой в ФРГ была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.

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