В Молдавии озвучили сроки вступления в ЕС

Процесс интеграции Молдавии в Евросоюз займет несколько лет. Точные сроки определит скорость адаптации законодательства страны к европейским нормам и их дальнейшая реализация. Об этом заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, передает «РИА Новости».
«Гармонизация законодательства не означает просто копирование текста законодательства ЕС в правовое поле Молдавии»,— уточнил он.
Мажейкс добавил, что данный момент означает структурированный процесс, который заключается в разработке, планировании и принятии нормативных актов. Также, по его словам, важно, чтобы в Молдавии не принимали законы, противоречащие законодательству ЕС.
Мажейкс отметил, что перед республикой стоит непростая задача, ведь интеграция не завершается с утверждением законодательства. Еще требуется, чтобы оно работало, заключил он.