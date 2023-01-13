В Молдавии озвучили сроки вступления в ЕС

Процесс интеграции Молдавии в Евросоюз займет несколько лет. Точные сроки определит скорость адаптации законодательства страны к европейским нормам и их дальнейшая реализация. Об этом заявил глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс, передает «РИА Новости».

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«Гармонизация законодательства не означает просто копирование текста законодательства ЕС в правовое поле Молдавии»,— уточнил он.

Мажейкс добавил, что данный момент означает структурированный процесс, который заключается в разработке, планировании и принятии нормативных актов. Также, по его словам, важно, чтобы в Молдавии не принимали законы, противоречащие законодательству ЕС.