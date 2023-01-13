В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
12 минут назад

Оценены шансы на объявление импичмента Байдену из-за секретных документов

Елена Прошина

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил, что из-за скандала с найденными в гараже Байдена секретными документами республиканцы могут решиться на объявление президенту США импичмента. Об этом сообщает «Лента.ру».

Оценены шансы на объявление импичмента Байдену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Козюлин считает, что демократы также не останутся в стороне и могут попытаться призвать к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа, в резиденции которого ранее тоже нашли конфиденциальные документы.

«Разделение политической элиты США останется прежним, но в медийном противостоянии добавится огня», – предположил политолог.

Ранее в офисе президента США Джо Байдена в здании вашингтонского аналитического центра нашли документы с конфиденциальными данными разведки по Украине, Ирану и Великобритании.

В России отреагировали на историю с секретными документами у Байдена

Спустя несколько дней ещё одну часть засекреченных бумаг обнаружили уже в гараже Байдена в городе Уилмингтон.

В мире,Вадим Козюлин,Джозеф Байден,Дональд Трамп,МИД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители