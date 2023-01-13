Оценены шансы на объявление импичмента Байдену

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил, что из-за скандала с найденными в гараже Байдена секретными документами республиканцы могут решиться на объявление президенту США импичмента. Об этом сообщает «Лента.ру».

Козюлин считает, что демократы также не останутся в стороне и могут попытаться призвать к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа, в резиденции которого ранее тоже нашли конфиденциальные документы.

«Разделение политической элиты США останется прежним, но в медийном противостоянии добавится огня», – предположил политолог.

Ранее в офисе президента США Джо Байдена в здании вашингтонского аналитического центра нашли документы с конфиденциальными данными разведки по Украине, Ирану и Великобритании.