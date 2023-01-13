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14 минут назад

Вучич рассказал о главной теме визита советника Госдепа США в Белград

Lenta.ru

Главной темой визита советника Госдепа США Дерека Шолле в Белград стал российско-украинский конфликт, а также кризис в Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич рассказал о главной теме визита советника Госдепа США в Белград
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина», — рассказал сербский лидер.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Брюссельские соглашения между Сербией и Косово стали таким же обманом, как Минские соглашения по Украине. По словам главы МИД, Белград никогда не был доволен Брюссельскими соглашениями, а их заключение стало актом доброй воли сербской стороны.

Дачич прокомментировал слова советника Госдепартамента США Дерека Шолле, который, потребовал формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) от Приштины и допустил оговорку о соответствии ССМ конституции непризнанного Косова.

«Все международные договора, когда речь идет о кризисе, не могут быть основаны на внутреннем законодательстве, иначе нет необходимости в посредниках со стороны, так что это только оправдание, чтобы не формировать Сообщества сербских муниципалитетов», — указал он.

В мире,Александр Вучич,Ивица Дачич,Госдеп США,
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