В Чехии началось голосование на президентских выборах

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Голосование на выборах президента началось в пятницу в Чехии. В 14:00 (16:00 мск) в республике открылись 14 857 избирательных участков, где могут проголосовать 8,3 млн избирателей страны, население которой составляет примерно 10,6 млн человек.

Голосование будет проходить два дня. Как ожидается, предварительные итоги станут известны поздним вечером 14 января.

Проходящие президентские выборы являются третьими в истории Чешской республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.

Чешские политологи прогнозируют, что для определения победителя потребуется второй тур выборов, который уже запланирован на 27-28 января. Социологические опросы показывают, что в первом туре ни один из претендентов на высший государственный пост не сможет набрать свыше 50% голосов избирателей, чтобы обеспечить себе победу. Во второй тур выходят два кандидата, получившие наибольшую поддержу.