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8 минут назад

В Чехии началось голосование на президентских выборах

ТАСС

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Голосование на выборах президента началось в пятницу в Чехии. В 14:00 (16:00 мск) в республике открылись 14 857 избирательных участков, где могут проголосовать 8,3 млн избирателей страны, население которой составляет примерно 10,6 млн человек.

В Чехии началось голосование на президентских выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Голосование будет проходить два дня. Как ожидается, предварительные итоги станут известны поздним вечером 14 января.

Проходящие президентские выборы являются третьими в истории Чешской республики прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.

Чешские политологи прогнозируют, что для определения победителя потребуется второй тур выборов, который уже запланирован на 27-28 января. Социологические опросы показывают, что в первом туре ни один из претендентов на высший государственный пост не сможет набрать свыше 50% голосов избирателей, чтобы обеспечить себе победу. Во второй тур выходят два кандидата, получившие наибольшую поддержу.

На высший государственный пост претендуют восемь зарегистрированных кандидатов. Согласно прогнозам социологов, только у трех из них имеются реальные шансы стать четвертым в истории президентом Чешской республики. Это бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в городе Брно Дануша Нерудова. Согласно проведенным в последние два месяца социологическим исследованиям, каждый из них опирается на поддержку в среднем от 26% до 27% избирателей. Остальные пять кандидатов смогут получить от 1% до максимум 7% голосов.

В мире,Петр Павел,Андрей Бабиш,НАТО,
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