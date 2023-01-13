Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Соледара

В Минобороны РФ заявили, что вечером 12 января Соледар полностью перешел под контроль российских военных. Об этом сообщили в ходе брифинга военного ведомства.

В Минобороны заявили, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления.

«Установление контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска», - подчеркнули военные.

Володин предложил лишать имущества уехавших из России

У тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

Al Jazeera: новое правительство Израиля послало важный сигнал Путину

Новое правительство Израиля пытается выстроить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом сохраняя Западные связи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы. При этом страна продолжает развивать свои собственные давние внешнеполитические доктрины», — говорится в материале.

Европа нашла замену российскому дизтопливу

Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу после вступления в силу 5 февраля запрета на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, пишет Bloomberg.

По данным Vortexa, в прошлом году Евросоюз закупил около 220 миллионов баррелей дизельного топлива из России. Заменить такой объем будет сложно, но возможно, отмечет издание.

«Потерянные российские поставки будут восполнены», — уверен Юджин Линделл из консалтинговой компании Facts Global Energy.

В СПЧ объяснили отмену отсрочки для отцов троих детей завершением мобилизации

Замглавы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ирина Киркора заявила, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей отменили, так как мобилизация завершилась. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Киркора и депутат Госдумы Нина Останина подтвердили, что был отменен пункт директивы Генштаба, касающийся отсрочек от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми.

СМИ: налоговики заблокировали счета двух компаний Собчак

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двух компаний, связанных с журналисткой Ксенией Собчак. Как сообщает Russia Today со ссылкой на документы ФНС, это связано с неуплатой налогов.

По данным канала, блокировка счетов коснулась рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July, в которых Собчак владеет по 51 проценту.

Массовая гибель сардин зафиксирована на Кунашире

На острове Кунашир зафиксировали массовый выброс и гибель сардин, сообщается на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

Отмечается, что на место выброса выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, которые зафиксировали мертвых сардин по всей бухте Первухина, при этом в самой бухте явных признаков загрязнения не выявлено.

Наргиз поддержала слова Гребенщикова о фашизме среди россиян

Певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале поддержала слова певца Бориса Гребенщикова, который раскритиковал СВО и назвал поддерживающих спецоперацию людей "психически больными фашистами".

"Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче", - написала Закирова.

Она также репостнула видео из ранее записанного интервью Гребенщикова, в котором тот рассказывает о €12 млн, которые отправились в поддержку Украине после благотворительного концерта в Берлине с его участием.

Названы особенности пришедшего в Россию гриппа В

Ситуация с гриппом в России постепенно улучшается, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях гриппа B, пришедшего на смену гриппу А.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на смену вирусу гриппа A (H1N1) приходит B, что обычно свидетельствует о хвосте эпидемиологического подъема.

По его словам, ситуация с гриппом в России улучшается, но постепенно.

Анонсированы масштабные рейды по выявлению пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции в текущем году продолжат борьбу с нетрезвыми водителями, во всех регионах России будут проводиться масштабные рейды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ведомстве.