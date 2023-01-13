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28 минут назад

В Венгрии сделали заявление о новом «железном занавесе»

Мария Иванова

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает новый «железный занавес» между Востоком и Западом. Об этом сообщает Magyar Hírlap.

В Венгрии сделали заявление о новом «железном занавесе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Сийярто сделал на совместной пресс-конференции с новым главой Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым.

Министр подчеркнул, что из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.

«Мы, венгры, здесь, в центре Европы, не хотим новой холодной войны, не хотим нового «железного занавеса», <…> не хотим изоляции Востока и Запада», - заявил Сийярто.

Он добавил, что в последние месяцы особенно выросла ценность сотрудничества между Европой и Центральной Азией. Глава МИД объяснил, что многие цепочки поставок были нарушены, но благодаря сотрудничеству с Центральной Азией могут появиться новые транспортные маршруты.

По мнению Сийярто, сохранение экономической модели, в которой Восток и Запад сотрудничают, поможет Европе избежать рецессии.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия продолжает проводить политику, направленную на сведение риска конфликтов к минимуму. Он подчеркивал, что в ЕС «приняли уже достаточно санкций» и теперь необходимо сосредоточиться на том, как добиться заключения мира.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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