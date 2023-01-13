СМИ: Эстония исчерпала возможности принимать беженцев из Украины

Эстония почти исчерпала возможности принимать беженцев из Украины, поэтому часть прибывших отправит в Финляндию. Об этом пишет РИА Новости.
По данным МВД, Финляндия готова принимать в неделю до 100 украинских беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание. Прежде всего, в это число входят те, кто еще не имеет временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране.
«До сих пор мы смогли обеспечить всем прибывающим должный уровень поддержки и услуг, однако по мере того, как беженцев становилось все больше, мы уже своевременно и заранее обратились за поддержкой к нашим северным соседям», - сказал глава МВД Лаури Ляэнеметс.
По его словам, Эстония приближается к границе, когда новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на достаточно качественном уровне.
Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что поток украинских беженцев в Европу привел к сокращению помощи нуждающимся странам Азии и Африки. Отмечается, что сокращение поддержки происходит тогда, когда условия жизни еще больше ухудшились из-за изменений климата и резкого роста цен.