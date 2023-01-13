СМИ: Эстония исчерпала возможности принимать беженцев из Украины

Эстония почти исчерпала возможности принимать беженцев из Украины, поэтому часть прибывших отправит в Финляндию. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным МВД, Финляндия готова принимать в неделю до 100 украинских беженцев, которые сами изъявили соответствующее желание. Прежде всего, в это число входят те, кто еще не имеет временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране.

«До сих пор мы смогли обеспечить всем прибывающим должный уровень поддержки и услуг, однако по мере того, как беженцев становилось все больше, мы уже своевременно и заранее обратились за поддержкой к нашим северным соседям», - сказал глава МВД Лаури Ляэнеметс.

По его словам, Эстония приближается к границе, когда новым беженцам невозможно будет предложить все необходимые поддерживающие услуги и помощь на достаточно качественном уровне.