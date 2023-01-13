Орбан рассказал о культурном шоке от немцев

«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили, — что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в ЕвроЕврокомиссии немецкий председатель [Урсула фон дер Ляйен]. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения», — рассказал политик