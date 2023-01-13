Рада прекратила депутатские полномочия Медведчука

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По его данным, за соответствующее решение проголосовали 300 депутатов.

Утром в четверг в Верховной раде были зарегистрированы четыре постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача. В текстах документов, опубликованных на сайте парламента, указано, что полномочия депутатов прекращаются в связи с лишением их гражданства Украины.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача. Он добавил, что это "не последние такие решения". В среду Зеленский заявил, что лишает гражданства согласно законам или "деталям от Службы безопасности Украины". Однако в законе "О гражданстве Украины" в статье об основаниях для утраты гражданства не значатся какие-либо данные или обвинения спецслужбы.

На Украине давно ведут политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). 12 апреля 2022 года Зеленский сообщил о задержании Медведчука. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны его заключили под стражу. В конце сентября Медведчук покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.