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12 минут назад

СМИ: Рада прекратила депутатские полномочия Медведчука

ТАСС

Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, лишенных украинского гражданства. Об этом в пятницу сообщило издание "Страна".

Рада прекратила депутатские полномочия Медведчука
Фото: ТАССТАСС

По его данным, за соответствующее решение проголосовали 300 депутатов.

Утром в четверг в Верховной раде были зарегистрированы четыре постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача. В текстах документов, опубликованных на сайте парламента, указано, что полномочия депутатов прекращаются в связи с лишением их гражданства Украины.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача. Он добавил, что это "не последние такие решения". В среду Зеленский заявил, что лишает гражданства согласно законам или "деталям от Службы безопасности Украины". Однако в законе "О гражданстве Украины" в статье об основаниях для утраты гражданства не значатся какие-либо данные или обвинения спецслужбы.

На Украине давно ведут политическое преследование Медведчука, который занимал пост главы политсовета ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). 12 апреля 2022 года Зеленский сообщил о задержании Медведчука. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны его заключили под стражу. В конце сентября Медведчук покинул Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Козак и Кузьмин также были избраны в Верховную раду от ОПЗЖ, а Деркач был внефракционным депутатом. В мае 2020 года Деркач обнародовал записи телефонных переговоров, на которых, как утверждал депутат, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко общается с нынешним президентом США Джо Байденом (в то время он занимал пост вице-президента страны) и которые подтверждают вмешательство США во внутренние дела Украины.

В мире,Тарас Козак,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Джозеф Байден,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,Верховная Рада,СБУ,
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