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23 минуты назад

Описаны последствия скандала с найденными у Байдена секретными документами

Lenta.ru

Скандал с обнаружением секретных документов у президента США Джо Байдена станет самым драматичным кризисом за все время его руководства страной. Это серьезно скажется на рейтинге главы государства и может сделать невозможным участие в предвыборной гонке. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Малек Дудаков.

Описаны последствия скандала с найденными у Байдена секретными документами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это точно самый драматичный политический кризис за время президентства Байдена. Речь идет о серьезном федеральном правонарушении, ведь Байден не имел права на хранение секретных документов. Он вынес их из Белого Дома после работы на посту вице-президента, что предполагает наказание в виде длительного тюремного срока», — предупредил Дудаков.

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Он заметил, что в действительности никто не ожидает, что глава США столкнется с юридическими последствиями, тем не менее, политические потери окажутся значительными. Важным моментом является и то, что скандал с документами «всплыл» в крайне невыгодное для Байдена время: уже в ближайшие месяцы он планировал объявить о выдвижении на второй срок.

Дудаков не исключил, что после скандала Байден откажется от выдвижения на второй срок. Все будет зависеть от того, к какому решению придет назначенный по делу прокурор.

«Если действующий глава государства избежит юридических проблем, скандал позабудется, то, возможно, Байден и пойдет на второй срок, хотя, естественно, что эту историю будут использовать республиканцы. Но, если ситуация примет более драматичный оборот, на Байдена могут оказать давление с призывом отказаться от выборов и дать дорогу кому-то помоложе, не обремененному скандалами», — допустил политолог.

Конгресс США должен расследовать инциденты с обнаружением секретных документов у президента Джо Байдена. К этому призвал спикер палаты представителей Кевин Маккарти, его слова передает CBS.

«Они знали об этом инциденте с Байденом еще до президентских выборов, но держали это втайне от общественности?» — возмутился он.

Маккарти также обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейде в имении экс-президента Дональда Трампа и о том, что Байден критиковал его, хотя прекрасно знал, что сам замешан в подобном.

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