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14 минут назад

Додон призвал молдавских политиков брать пример с премьера Венгрии Орбана

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будущее страны за промолдавскими партиями. В своем Telegram-канале он отметил, что в этом плане политикам республики стоит брать пример с Виктора Орбана - премьер-министра Венгрии.

Додон призвал молдавских политиков брать пример с Орбана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За промолдавскими партиями будущее этой страны. В этом смысле нужно брать пример с Виктора Орбана в Венгрии. Сохранение государственности, нейтралитета и наших исконных традиций, дружба со всеми в интересах нашей страны и народа и мирное решение приднестровского вопроса - вот что должно быть во главе угла", - написал Додон.

Как указал экс-президент Молдавии, он еще не решил, чем именно дальше будет заниматься и станет ли вообще возвращаться в политику. Однако, по его словам, если он все же примет решение вернуться, то будет рассматривать лишь промолдавские проекты.

"Решение я еще не принял, сейчас сосредоточен на общении с народом, планирую объездить еще 20 районов. Если буду рассматривать какой-то новый проект, думаю, он должен быть промолдавским", - подчеркнул Додон.

Ранее сообщалось, что Додон призвал власти Молдавии к переговорам с Россией для выхода из кризиса.

В мире,Виктор Орбан,Игорь Додон,
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