Додон призвал молдавских политиков брать пример с Орбана

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будущее страны за промолдавскими партиями. В своем Telegram-канале он отметил, что в этом плане политикам республики стоит брать пример с Виктора Орбана - премьер-министра Венгрии .

"За промолдавскими партиями будущее этой страны. В этом смысле нужно брать пример с Виктора Орбана в Венгрии. Сохранение государственности, нейтралитета и наших исконных традиций, дружба со всеми в интересах нашей страны и народа и мирное решение приднестровского вопроса - вот что должно быть во главе угла", - написал Додон.

Как указал экс-президент Молдавии, он еще не решил, чем именно дальше будет заниматься и станет ли вообще возвращаться в политику. Однако, по его словам, если он все же примет решение вернуться, то будет рассматривать лишь промолдавские проекты.