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50 минут назад

В Сербии озвучили «красные линии» по Косово и Метохии

Никита Бородкин

Глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал «красные линии» по Косово и Метохии. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что в Белграде выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово и пересмотра ранее достигнутых договоренностей с Приштиной.

В Сербии озвучили «красные линии» по Косово и Метохии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее советник главы Госдепа США Дерек Шолле посетил Приштину, в которой встретился с президентом самопровозглашенного Косово Вьюосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Последний заявил о том, что переговоры властями Сербии должны строиться на «взаимном признании».

Позднее в четверг, 12 января, Шолле встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и другими членами сербского правительства. В Белграде советник главы Госдепа заявил, что Вашингтон ориентируется в урегулировании отношений между Сербией и Косово в рамках «франко-германского» предложения, которое фактически предлагает признать независимость Косово и допустить Приштину в ООН.

Дачич заявил, что новых переговоров о формировании Сообщества сербских общин не будет.

«Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН. Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии», — озвучил глава МИД позицию сербского правительства.

Ранее в среду, 12 января, Вучич заявлял о внешнем давлении на Сербию с целью обеспечить Косово членство в ООН в контексте визита Шолле в Белград. Он предполагал, что Запад потребует от сербских властей подписания соглашения с самопровозглашенной республикой, как только Белград поддержит санкции в отношении России.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. В декабре ситуация вновь обострилась и Вучич временно вводил режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны.

В мире,Ивица Дачич,ООН,Госдеп США,
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