Глава министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал «красные линии» по Косово и Метохии. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что в Белграде выступают против членства самопровозглашенной республики Косово в ООН, признания независимости Косово и пересмотра ранее достигнутых договоренностей с Приштиной.

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Ранее советник главы Госдепа США Дерек Шолле посетил Приштину, в которой встретился с президентом самопровозглашенного Косово Вьюосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Последний заявил о том, что переговоры властями Сербии должны строиться на «взаимном признании».

Позднее в четверг, 12 января, Шолле встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и другими членами сербского правительства. В Белграде советник главы Госдепа заявил, что Вашингтон ориентируется в урегулировании отношений между Сербией и Косово в рамках «франко-германского» предложения, которое фактически предлагает признать независимость Косово и допустить Приштину в ООН.

Дачич заявил, что новых переговоров о формировании Сообщества сербских общин не будет.

«Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН. Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии», — озвучил глава МИД позицию сербского правительства.

Ранее в среду, 12 января, Вучич заявлял о внешнем давлении на Сербию с целью обеспечить Косово членство в ООН в контексте визита Шолле в Белград. Он предполагал, что Запад потребует от сербских властей подписания соглашения с самопровозглашенной республикой, как только Белград поддержит санкции в отношении России.