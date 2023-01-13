В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
15 минут назад

Лошадь, которую пыталась спасти от наводнения британская полиция, оказалась скульптурой

Газета.Ru

В Британии полицейские прибыли в затопленный район, чтобы спасти лошадь, которая оказалась скульптурой в память о Первой мировой войне. Об этом сообщает Metro.

Лошадь, которую пыталась спасти от наводнения британская полиция, оказалась скульптурой
Фото: Golf_One4/TwitterGolf_One4/Twitter

Недоразумение произошло утром 11 января текущего года в Северном Йоркшире, в котором накануне произошло сильное наводнение.

Во время осмотра местности один из пожарных заметил посреди поля лошадь, застрявшую в паводке, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что животное — всего лишь статуя, посвященная памяти погибшим воинам. Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Манчестере, где обеспокоенный горожанин вызвал полицию, увидев чучело тигра в саду одного из домов.

Ранее сообщалось, что лондонские полицейские ворвались в художественную галерею бывшего агента Бэнкси, когда приняли статую внутри за женщину без сознания.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители