Лошадь, которую пыталась спасти от наводнения британская полиция, оказалась скульптурой

В Британии полицейские прибыли в затопленный район, чтобы спасти лошадь, которая оказалась скульптурой в память о Первой мировой войне. Об этом сообщает Metro.

Во время осмотра местности один из пожарных заметил посреди поля лошадь, застрявшую в паводке, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что животное — всего лишь статуя, посвященная памяти погибшим воинам. Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Манчестере, где обеспокоенный горожанин вызвал полицию, увидев чучело тигра в саду одного из домов.