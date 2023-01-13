Лошадь, которую пыталась спасти от наводнения британская полиция, оказалась скульптурой

В Британии полицейские прибыли в затопленный район, чтобы спасти лошадь, которая оказалась скульптурой в память о Первой мировой войне. Об этом сообщает Metro.
Недоразумение произошло утром 11 января текущего года в Северном Йоркшире, в котором накануне произошло сильное наводнение.
Во время осмотра местности один из пожарных заметил посреди поля лошадь, застрявшую в паводке, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что животное — всего лишь статуя, посвященная памяти погибшим воинам. Аналогичная ситуация произошла в прошлом году в Манчестере, где обеспокоенный горожанин вызвал полицию, увидев чучело тигра в саду одного из домов.
Ранее сообщалось, что лондонские полицейские ворвались в художественную галерею бывшего агента Бэнкси, когда приняли статую внутри за женщину без сознания.