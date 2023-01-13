Названа причина срыва разговора глав МИД Украины и Израиля

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его израильского коллеги Эли Коэна не состоялся «по техническим причинам». Об этом сообщает i24news.
Как отмечает издание, ранее СМИ написали, что разговор был отложен из-за «раздражения» Киева действиями Коэна, нового главы МИД Израиля: он пообещал «меньше публично говорить» об украинском кризисе и провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Это не очень многообещающе для. Но мы думаем, что пока рано судить, мы постараемся сохранить диалог на дружеской основе и объяснить, каковы наши приоритеты», - так прокомментировал это Корнийчук.
Он заявил, что Украина «даст шанс» новому правительству Израиля, а сорвавшийся «по техническим причинам» разговор Кулебы и Коэна перенесут на следующую неделю.
Дипломат добавил, что на Украине благодарны за любую оказанную ей поддержку, «но не могут победить благодаря гуманитарной помощи».
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский ранее заявлял, что его страна активно помогает Киеву, «но не переходя красные линии», связанные со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Бродский отмечал, что Россия играет важную роль в этом регионе и часть жизненно важных интересов Израиля зависит от диалога с РФ.