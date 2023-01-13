Названа причина срыва разговора глав МИД Украины и Израиля

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его израильского коллеги Эли Коэна не состоялся «по техническим причинам». Об этом сообщает i24news.

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Как отмечает издание, ранее СМИ написали, что разговор был отложен из-за «раздражения» Киева действиями Коэна, нового главы МИД Израиля: он пообещал «меньше публично говорить» об украинском кризисе и провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Это не очень многообещающе для. Но мы думаем, что пока рано судить, мы постараемся сохранить диалог на дружеской основе и объяснить, каковы наши приоритеты», - так прокомментировал это Корнийчук.

Он заявил, что Украина «даст шанс» новому правительству Израиля, а сорвавшийся «по техническим причинам» разговор Кулебы и Коэна перенесут на следующую неделю.

Дипломат добавил, что на Украине благодарны за любую оказанную ей поддержку, «но не могут победить благодаря гуманитарной помощи».