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30 минут назад

Al Jazeera: новое правительство Израиля послало важный сигнал Путину

Ura.Ru

Новое правительство Израиля пытается выстроить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом сохраняя Западные связи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Al Jazeera: новое правительство Израиля послало важный сигнал Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы. При этом страна продолжает развивать свои собственные давние внешнеполитические доктрины», — говорится в материале.

В публикации также отмечается близость Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В конце статьи написано, что Израиль надеется отговорить Россию от закупки вооружения у израиля.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Официально Иран не докладывал о поставках оружия в Россию. Однако вопреки этому США планируют срывать поставки иранского оружия в Россию.

В мире,Биньямин Нетаньяху,Владимир Путин,
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