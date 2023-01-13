Al Jazeera: новое правительство Израиля послало важный сигнал Путину

Новое правительство Израиля пытается выстроить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом сохраняя Западные связи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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«Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы. При этом страна продолжает развивать свои собственные давние внешнеполитические доктрины», — говорится в материале.

В публикации также отмечается близость Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В конце статьи написано, что Израиль надеется отговорить Россию от закупки вооружения у израиля.