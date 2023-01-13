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7 минут назад

В Киеве не увидели угрозы для Украины в учениях России и Белоруссии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии не представляют угрозы для Украины, заявил глава военной администрации Киева Сергей Попко.

В Киеве не увидели угрозы для Украины в учениях России и Белоруссии
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63c0f0d19a794744b946e471пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63c0f0d19a794744b946e471

Он пояснил, что учения не являются угрозой прямого наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по городу, передает РИА «Новости».

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что совместные учения государств носят оборонительный характер и должны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, к чему готовятся военные России и Белоруссии.

В мире,Сергей Попко,Алексей Полищук,МИД России,
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