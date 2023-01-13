В Киеве не увидели угрозы для Украины в учениях России и Белоруссии

Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии не представляют угрозы для Украины, заявил глава военной администрации Киева Сергей Попко.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63c0f0d19a794744b946e471 пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63c0f0d19a794744b946e471

Он пояснил, что учения не являются угрозой прямого наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по городу, передает РИА «Новости».

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что совместные учения государств носят оборонительный характер и должны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям.