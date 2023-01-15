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41 минуту назад

В Днепропетровской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу

ТАССиещё 6

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

В Днепропетровской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из данных официального ресурса для оповещения граждан, тревога была объявлена в 8:40 (9:40 мск). Также сирены включились в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

В субботу на территории всей Украины объявлялась воздушная тревога. В это время поступали сообщения о взрывах в городе Днепре, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Тернополе, а также работе расчетов ПВО в Волынской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях - Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он добавил, что в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

В мире,Герман Галущенко,
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