В Днепропетровской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

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Как следует из данных официального ресурса для оповещения граждан, тревога была объявлена в 8:40 (9:40 мск). Также сирены включились в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

В субботу на территории всей Украины объявлялась воздушная тревога. В это время поступали сообщения о взрывах в городе Днепре, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Тернополе, а также работе расчетов ПВО в Волынской области.