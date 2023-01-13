Орбан: В конфликте на Украине выигрывают США, а проигрывает Европа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США, в то время как европейцы остаются потерпевшей стороной в сфере экономики.

По его словам, европейцы страдают от «ошибочной санкционной политики и украинского конфликта. При этом в данный момент непонятно, проигрывает ли от ситуации Россия, однако точно ясно, что в деньгах Москва не проигрывает, передает РИА «Новости».

Орбан добавил, что Европу уже можно назвать единственным проигравшим во всем этом конфликте.