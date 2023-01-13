Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста

Рим предложил Киеву использовать ее порты Венеции и Триеста на Адриатическом море для экспорта продукции, сообщил газете Il Messaggero министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

По его словам, согласно обязательству о сотрудничестве по транспортному коридору №5 из Киева на северо-восток Италии, Рим дал возможность использовать порты Триеста и Венеции, передает РИА «Новости».

Урсо добавил, что Киев может использовать «самую крупную» в Европе логистическую платформу в Вероне. Кроме того, итальянский министр допустил визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в начале марта для участия в конференции по восстановлению Украины.