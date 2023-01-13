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22 минуты назад

В Италии предложили Украине использовать порты Венеции и Триеста

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Рим предложил Киеву использовать ее порты Венеции и Триеста на Адриатическом море для экспорта продукции, сообщил газете Il Messaggero министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, согласно обязательству о сотрудничестве по транспортному коридору №5 из Киева на северо-восток Италии, Рим дал возможность использовать порты Триеста и Венеции, передает РИА «Новости».

Урсо добавил, что Киев может использовать «самую крупную» в Европе логистическую платформу в Вероне. Кроме того, итальянский министр допустил визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в начале марта для участия в конференции по восстановлению Украины.

Ранее экс-премьер Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди заявил, что нынешний кризис на Украине более серьезный, чем Карибский кризис 1962 года.

В мире,Романо Проди,Еврокомиссия,
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