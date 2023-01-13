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14 минут назад

Абхазия и Никарагуа выступили за изменение миропорядка

Газета.Ru

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на встрече с послом Абхазии в Никарагуа Инаром заявил, что страны выступают за справедливый миропорядок. Об этом сообщает медиацентр абхазского Министерства иностранных дел в своем Telegram-канале.

Абхазия и Никарагуа выступили за изменение миропорядка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы вместе с Никарагуа выступаем за создание более справедливого миропорядка", – отметил Ардзинба.

Рабочее совещание Ардзинба с послом республики Абхазия в Никарагуа Инаром Ладария прошло 12 января. В ходе встречи также обсуждались вопросы активизации межгосударственного взаимодействия двух стран и активизация торгово-экономических связей.

Ранее китайский профессор Ван Вэнь заявил, что в мире происходит "беспрецедентное восстание" незападных стран против установленного Западом порядка. Он уверен, что движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 января заявил, что международные блоки, известные во времена холодной войны, могут быть восстановлены, что грозит упадком международный отношений.

В мире,Виктор Орбан,
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