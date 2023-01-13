Украинская беженка получила отказ в медпомощи в Шотландии и вернулась в Киев

Украинской беженке отказали в медицинской помощи в Шотландии, после чего ей пришлось вернуться в Киев. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона.

По словам Коул-Гамильтона, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года. Уточняется, что девушке нужно было регулярно сдавать кровь на анализ для приема лекарств.

Однако, как сообщается в газете, вскоре украинскую беженку предупредили о том, что она не сможет получить необходимые ей медицинские услуги, поскольку больницы переполнены.

Как отмечает Коул-Гамильтон, ожидание было слишком долгим, и девушке было разумнее вернуться в Киев, чтобы получить медицинскую помощь, что она и сделала.