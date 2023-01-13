Украинская беженка получила отказ в медпомощи в Шотландии и вернулась в Киев

Украинской беженке отказали в медицинской помощи в Шотландии, после чего ей пришлось вернуться в Киев. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона.
По словам Коул-Гамильтона, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года. Уточняется, что девушке нужно было регулярно сдавать кровь на анализ для приема лекарств.
Однако, как сообщается в газете, вскоре украинскую беженку предупредили о том, что она не сможет получить необходимые ей медицинские услуги, поскольку больницы переполнены.
Как отмечает Коул-Гамильтон, ожидание было слишком долгим, и девушке было разумнее вернуться в Киев, чтобы получить медицинскую помощь, что она и сделала.
Ранее британский врач из Брайтона Пол Рэнсом заявлял изданию The Argus, что состояние местных больниц настолько ужасающе, что не позволяет полноценно оказывать пациентам помощь. Он отметил, что коридоры больниц переполнены пациентами в ожидании своей палаты, а медицинский персонал старается отобрать самых тяжелых пациентов, чтобы доставить в реанимацию, которая переполнена вдвое.