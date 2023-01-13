Принц Гарри несколько раз упомянул Россию в своей автобиографии

Принц Гарри в своей автобиографии Spare («Запасной») трижды упомянул слово «русский» в связи с военными действиями. Об этом пишет издание РБК, проанализировавшее текст книги.

Впервые слово «русский» в автобиографии члена британской королевский семьи упоминается в главе о романтическом свидании с моделью Флоренс Сент-Джордж. Гарри вспомнил, что у его подруги был предок, который во время Крымской войны середины XIX века наступал на русские позиции и потерял сотни солдат из-за некомпетентности.

Вновь о России принц вспомнил, когда рассказывал о своей службе в Афганистане. По словам принца, британских летчиков обучали летать на низких высотах. При этом он подчеркнул, что у талибов* не было серьезной системы ПВО, если не считать «нескольких российских зениток».

Третий раз слово «русский» также прозвучало в контексте пребывания Гарри в Афганистане. Принц рассказал, что британские беспилотники несколько раз засекали, как в пустыне инструкторы обучали талибов* пользоваться российским и иранским оружием.

Книга принца Гарри поступила в продажу 10 января. Соавтором автобиографии стал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер. При этом, по данным британских СМИ, откровения Гарри еще больше ухудшили отношения принца с британской королевской семьей.

Ранее Гарри и его жена Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с родственниками принца почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родных в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения супругов с королевским двором остаются напряженными.