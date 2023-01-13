На Западе Герасимова назвали предвестником наступлений на Украине

Назначение главы Генерального штаба Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск на Украине является знаком серьезных наступлений России в скором будущем. Такие выводы сделали из кадровой перестановки в Минобороны и назвали в статье The Wall Street Journal (WSJ).

«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — заявил глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence МаркМарк Галеотти.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего войсками в зоне СВО — им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Эту должность с 8 октября занимал Сергей Суровикин — его назначили одним из заместителей Герасимова.