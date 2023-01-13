Пока вы спали: Оперативное окружение Артемовска и преступление США ради Украины

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В МИД России заявили о важности прямых переговоров с Украиной

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Наилучшим вариантом стали бы прямые, без посредников, переговоры России и Украины в случае их возобновления. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах. До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим», - подчеркнул он.

Украина заявила о подготовке резолюции ООН по трибуналу против России

Украина в этом году намерена подготовить и вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о создании специального трибунала против России. Об этом заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, пишет РИА Новости.

При этом, по ее словам, уже в феврале на голосование в Генассамблее будет представлен проект резолюции в поддержку «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского, и возможен созыв чрезвычайной специальной сессии для этого. «Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом», - заявила Джапарова.

В США рассказали о совершенном ради Украины преступлении

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал преступлением действия американских властей, которые тратят на поддержку Украины больше, чем на собственную страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист привел в качестве примера слова республиканца Томаса Мэсси, заявившего, что Конгресс за год выделил Киеву больше средств, чем на все мосты и дороги в США. «Это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против», - констатировал Карлсон.

Пентагон поддержал поставки танков на Украину

Пентагон «выражает абсолютную поддержку», когда речь идет о поставках союзниками танков и другого вооружения на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, сообщает ТАСС.

При этом, отвечая на вопрос о том, возможна ли отправка Вашингтоном Киеву танков Abrams, Патрик Райдер отметил, что пока не может «объявить ничего нового».

«Мы продолжим обсуждения по поводу того, что мы можем сделать, чтобы наилучшим образом помочь Украине», - заверил он журналистов.

В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил о том, что город Артемовск (украинское название Бахмут) находится в оперативном окружении российских войск, вокруг него работает артиллерия. Его слова приводит ТАСС.