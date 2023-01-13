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21 минуту назад

Парламент Казахстана признал отмену закона о первом президенте Назарбаеве

Газета.Ruиещё 2

Парламент Казахстана на совместном заседании двух палат в пятницу, 13 ноября, приняли закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», сообщает РИА Новости.

Парламент Казахстана признал отмену закона о Назарбаеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От сената присутствуют 44 депутата, «за» — 44, от мажилиса присутствуют 93 депутата, «за» — 93. Постановление принято», — подвел итог голосования председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Один из депутатов нижней палаты парламента — мажилиса — Ерлан Саиров заявил, что для Казахстана для продолжения демократического курса и плюрализма важно исключить любые механизмы, которые могли бы позволить узурпировать власть одному человеку. Он напомнил, что решение парламента предварительно было рассмотрено в Конституционном суде.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания почетного сенатора после того, как большинство жителей страны проголосовали против преференций для политика.

В мире,Ерлан Кошанов,Нурсултан Назарбаев,
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