Парламент Казахстана признал отмену закона о Назарбаеве

Один из депутатов нижней палаты парламента — мажилиса — Ерлан Саиров заявил, что для Казахстана для продолжения демократического курса и плюрализма важно исключить любые механизмы, которые могли бы позволить узурпировать власть одному человеку. Он напомнил, что решение парламента предварительно было рассмотрено в Конституционном суде.