В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
26 минут назад

Разведка США зафиксировала большое количество сообщений об НЛО

Елена Прошина

Число поступающих в американскую разведку сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО) возросло, специалисты считают необходимым провести анализ происходящего с точки зрения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад аппарата директора Национальной разведки США.

Разведка США зафиксировала большое количество сообщений об НЛО
Фото: NASA, 20th Century Fox TelevisionNASA, 20th Century Fox Television

В документе отмечается, что количество сообщений о неопознанных летающих явлениях постепенно увеличивается. Сотрудники разведки США указывают, что поступающие данные помогают обеспечить большую информированность о воздушном пространстве, а также установить возможные причины указанных случаев.

Специалисты констатируют, что число сообщений об НЛО увеличилось после того, как в июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал имеющиеся на тот момент сведения о случаях наблюдения неопознанных объектов и дал им свою оценку. В документе отмечается, что к концу августа 2022 года разведка США каталогизировала данные о 510 случаях неопознанных воздушных явлениях.

Предполагается, что рост числа сообщений связан с более полным пониманием свидетелями потенциальной угрозы, которую могут представлять НЛО с точки зрения безопасности, в том числе возможность сбора секретной информации противником.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители