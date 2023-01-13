Разведка США зафиксировала большое количество сообщений об НЛО

Число поступающих в американскую разведку сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО) возросло, специалисты считают необходимым провести анализ происходящего с точки зрения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад аппарата директора Национальной разведки США.

Фото: NASA, 20th Century Fox Television NASA, 20th Century Fox Television

В документе отмечается, что количество сообщений о неопознанных летающих явлениях постепенно увеличивается. Сотрудники разведки США указывают, что поступающие данные помогают обеспечить большую информированность о воздушном пространстве, а также установить возможные причины указанных случаев.

Специалисты констатируют, что число сообщений об НЛО увеличилось после того, как в июне 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал имеющиеся на тот момент сведения о случаях наблюдения неопознанных объектов и дал им свою оценку. В документе отмечается, что к концу августа 2022 года разведка США каталогизировала данные о 510 случаях неопознанных воздушных явлениях.