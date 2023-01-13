Guardian: Джонсон может посетить с визитом Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Как сообщила в четверг вечером на своем сайте газета The Guardian, визит Джонсона в Киев грозит подорвать авторитет Риши Сунака, который сейчас возглавляет британское правительство и правящую Консервативную партию.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание ссылается на высокопоставленных членов партии тори, некоторые из которых обеспокоены тем, что его визит грозит осложнить отношения между Зеленским и Сунаком, в первый раз посетившим Киев в ноябре прошлого года.

Видео дня

"Конфликт далек от завершения. Борису не следует давать каких-либо поводов сомневаться в том, что он полностью поддерживает Даунинг-стрит, 10, а его визит не должен создавать помех для сигналов, которые передаются по официальным каналам связи между Лондоном и Киевом", - заявил изданию председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента консерватор Тобиас Эллвуд.

По словам собеседников издания, Джонсон делился с друзьями планами совершить поездку в Киев в ближайшие несколько месяцев. Источники издания на Украине подтвердили, что у Джонсона действительно были такие планы, однако не смогли предоставить какой-либо информации о том, когда именно может состояться визит. Официальный представитель Джонсона, являющегося сейчас рядовым депутатом британского парламента, отказался от комментариев.

После начала конфликта на Украине Джонсон трижды посещал Киев, находясь в должности премьера. В последний раз - в конце августа, незадолго до того, как уступил свое кресло Лиз Трасс, продержавшейся на посту главы правительства всего полтора месяца. По словам одного из собеседников The Guardian, Джонсон пытается играть роль одного из главных союзников Украины на мировой арене, надеясь вернуться к власти в королевстве подобно своему кумиру Уинстону Черчиллю. В 1945 году тот лишился должности, когда тори проиграли выборы лейбористам, но вновь стал премьером в 1951 году. Джонсон, который был вынужден подать в отставку после череды скандалов, по-прежнему пользуется поддержкой многих сопартийцев, и популярен среди украинцев.