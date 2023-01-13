В ООН подготовят проект резолюции о трибунале против России

Украина в этом году планирует вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о создании трибунала против России. Такое заявление сделала первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, передает РИА Новости со ссылкой на заседание СБ ООН.
Она рассказала, что создание специального трибунала необходимо из-за «агрессии» со стороны России. Джапарова обратилась к западным странам с просьбой поддержать резолюцию о создании механизма, который они называют «спецтрибуналом». Украина представит проект на рассмотрение Генеральной ассамблеи уже в 2023 году.
Заместитель главы МИД Украины уточнила, что главным приоритетом Киева в ООН в феврале станет проект резолюции, посвященный «мирному плану» главы Украины Владимира Зеленского. Над модальностями обсуждения будет работать Сергей Кислица. Для принятия резолюции Киев может провести чрезвычайную специальную сессию, подчеркнула Джапарова.
Ранее Европейская комиссия предложила создать специальный международный суд, который займется вопросами по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов при этом отмечал, что создание подобного механизма требует санкции СБ ООН, в противном случае реализовать «трибунал по Украине» не представляется возможным.