В ООН подготовят проект резолюции о трибунале против России

Украина в этом году планирует вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о создании трибунала против России. Такое заявление сделала первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, передает РИА Новости со ссылкой на заседание СБ ООН.

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Она рассказала, что создание специального трибунала необходимо из-за «агрессии» со стороны России. Джапарова обратилась к западным странам с просьбой поддержать резолюцию о создании механизма, который они называют «спецтрибуналом». Украина представит проект на рассмотрение Генеральной ассамблеи уже в 2023 году.

Заместитель главы МИД Украины уточнила, что главным приоритетом Киева в ООН в феврале станет проект резолюции, посвященный «мирному плану» главы Украины Владимира Зеленского. Над модальностями обсуждения будет работать Сергей Кислица. Для принятия резолюции Киев может провести чрезвычайную специальную сессию, подчеркнула Джапарова.