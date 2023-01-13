СМИ: Шольц захотел сохранить отношения с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его партия хотят сохранить отношения с Москвой и российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на давление Вашингтона, заявил бывший председатель комитета бундестага по внешней политике, эксперт в области внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По словам оппозиционного политика, Шольц, вероятно, уступит США, другим союзникам и согласится поставить танки Leopard 2 Украине, как он сделал ранее с гаубицами и гусеничными БМП немецкого производства.

«Господин Шольц и его партия желают сохранить отношения с Россией и Путиным на будущее», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил позицию Берлина.

«Власти Германии думают, что если отправят Украине лучшее, что есть у ФРГ, Россия воспримет это как разрыв особых отношений», — рассказал он.