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50 минут назад

Экс-офицер США Риттер дал мрачный прогноз на 2023 год для Украины

Ura.Ruиещё 2

Украину ждут мрачные времена, поскольку союзники в 2023 году уже не смогут поставлять ей оружие в прежних масштабах. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер.

Экс-офицер США дал мрачный прогноз на 2023 год для Украины
Фото: ТАССТАСС

«Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, по-видимому, не в состоянии поддерживать прежние поставки оружия, которые они осуществляли ранее. Для Украины это не означает ничего хорошего», — написал Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.

Он добавил, что полученная Украиной ранее военная техника почти полностью уничтожена в боях. В случае, если союзники все же согласятся возобновить поставки вооружения, они будут весьма скудными, полагает эксперт.

Ранее Скотт Риттер говорил, что спецоперация порушила планы Запада на захват территорий Донбасса Украиной. По его мнению, никакого мирного урегулирования конфликта на Украине не будет.

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