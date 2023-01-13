Экс-офицер США дал мрачный прогноз на 2023 год для Украины

Украину ждут мрачные времена, поскольку союзники в 2023 году уже не смогут поставлять ей оружие в прежних масштабах. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер.

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«Ни НАТО, ни Соединенные Штаты, по-видимому, не в состоянии поддерживать прежние поставки оружия, которые они осуществляли ранее. Для Украины это не означает ничего хорошего», — написал Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.

Он добавил, что полученная Украиной ранее военная техника почти полностью уничтожена в боях. В случае, если союзники все же согласятся возобновить поставки вооружения, они будут весьма скудными, полагает эксперт.