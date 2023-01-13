В Чехии начинаются президентские выборы

Избиратели в Чехии определят в пятницу и субботу кто из восьми кандидатов в президенты республики займет этот пост на предстоящие пять лет и станет преемником Милоша Земана. Действующий лидер, согласно конституции, не может добиваться переизбрания после завершающегося 8 марта его второго пятилетнего мандата главы государства.

Среди основных претендентов - бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануша Нерудова. Согласно проведенным в последние два месяца социологическим исследованиям, каждый из них опирается на поддержку в среднем от 26% до 27% избирателей. Остальные пять кандидатов смогут получить от 1% до 7% голосов.

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Каждый из кандидатов в президенты намерен в случае избрания главой государства укреплять международные позиции республики, ее экономический, научно-технический и оборонный потенциал, содействовать развитию и расширению социальных программ. Они подчеркивают значение членства Чехии в Евросоюзе и НАТО, осуждают действия РФ на Украине и выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, не ставя под сомнение необходимость оказывать ей всестороннюю помощь.

Третьи прямые выборы президента

Предстоящие выборы, которые продлятся два дня, будут третьими в чешской истории прямыми и всеобщими выборами главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году. До этого президент избирался парламентом.

В голосовании на выборах могут принять участие 8,3 млн избирателей Чехии, население которой составляет примерно 10,6 млн человек. В республике будут действовать 14 857 избирательных участков.

Избирательные участки будут работать 13 января с 14:00 до 22:00 по местному времени (с 16:00 до 00:00 мск). Проголосовать 14 января можно будет с 08:00 до 14:00 (с 10:00 до 16:00 мск). Как ожидается, предварительные итоги будут обнародованы поздним вечером 14 января.

Второй тур выборов

Чешские политологи прогнозируют, что для определения победителя потребуется второй тур выборов, который запланирован на 27-28 января. Социологические опросы показывают, что в первом туре ни один из претендентов на высший государственный пост не сможет набрать свыше 50% голосов избирателей, чтобы обеспечить себе победу. Открытым остается только вопрос, кто из трех фаворитов президентской гонки пройдет во второй тур. Наибольшие шансы, как следует из итогов опросов населения, имеют Павел и Бабиш.

Нерудова также располагает значительным потенциалом. Не исключено, что она вытеснит из борьбы одного из основных мужчин-соперников и выйдет во второй тур. Ей симпатизирует большинство чешских избирательниц. Ее кандидатуру также поддерживает Чешско-моравская конфедерация профсоюзов, являющаяся крупнейшим профобъединением республики.

Функции президента

Чехия - парламентская республика, и президент в ней выполняет представительские функции. Он представляет государство на международной арене и является верховным главнокомандующим. Исполнительная власть сосредоточена в руках правительства.

Вместе с тем без согласия главы государства кабинет министров не может назначать послов и руководителей дипломатических миссий при международных организациях. Президент и премьер периодически консультируются по важнейшим вопросам.